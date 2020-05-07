В Златоусте специалисты тушат городскую свалку

Над ликвидацией возгораний работает восемь единиц техники.

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Жители Златоуста жалуются на задымление из-за возгораний на территории городской свалки. На месте сейчас работают специалисты МБУ «Благоустройство», которые тушат открытые очаги и засыпают тлеющие участки инертным материалом. Всего в тушении участвует шестнадцать человек, работает восемь единиц техники. Вместе с сотрудниками МБУ «Благоустройство» на свалке работают специалисты МЧС. Администрация держит ситуацию на контроле.

В ближайшие несколько лет свалку планируют ликвидировать.

«Для того, чтобы подать заявку на предоставление федеральных субсидий, необходима проектно-сметная документация. К её разработке администрация Златоуста приступила уже в текущем году. Для этого из областного бюджета в 2020 году выделено 2,26 миллиона рублей. Уже определен подрядчик. Это ООО „Институт Транснефтегазопроект“. Завершить проектирование планируется к 1 марта 2021 года», — прокомментировал ситуацию министр экологии Сергей Лихачев.

До рекультивации за содержание свалки будет отвечать МБУ «Благоустройство».