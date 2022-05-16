В Златоусте специалисты проверили передвижной цирк после сообщений об измученных слонах

Жители выступили против таких развлечений и заявили о болезненности животных

В Златоусте сотрудники прокуратуры и Россельхознадзора после жалоб жителей проверили условия содержания животных в передвижном Цирке братьев Гертнер. В этом городе у артистов на момент проверки проходили гастроли. Специалисты выявили лишь одно нарушение — отсутствие необходимых документов на сено и мясо, которым кормят цирковых питомцев. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

На момент проверки в цирке находились один слон, пять верблюдов, две лошади, пять собак и один тигр. Проверяющие осмотрели документы — ветеринарные паспорта и электронные ветеринарно-сопроводительные документы. Также у юрлица есть необходимая для работы лицензия. Документ был выдан Россельхознадзором в декабре 2021 года. Требования к помещениям для животных соблюдены, за их здоровьем следят ветеринары. Также проверяющие изучили журналы наблюдений за животными, режима кормления и поения, а также рационы. Установлено, что на корма (сено и мясо), использованные до 11 мая, и на имеющееся на момент проверки в холодильнике мясо птицы нет электронных ветеринарных сопроводительных документов.

«Иных нарушений к содержанию цирковых животных, о которых сообщалось в жалобах граждан, управлением Россельхознадзора не выявлено: слон (речь в жалобах шла, прежде всего, о нем) выглядит здоровым, получает достаточно пищи, очищенную фильтром воду, содержится в помещении, которое подогревается тепловыми пушками при необходимости, имеет возможность для прогулок», — говорится в сообщении. Справку о выявленных нарушениях передали в прокуратуру Златоуста.

Напомним, ранее жители Златоуста выступили против шоу слонов Цирка братьев Гертнер. В конце апреля гастролеры из Набережных Челнов расположились на парковке торгового центра «Агат». Внешний вид слонов поверг горожан в ужас: они худые и выглядят замученными. Снимки опубликовали в соцсетях.