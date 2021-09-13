11 сентября, в честь Дня города, в Златоусте прошло праздничное мероприятие в парке «Молодежный», для жителей города был организован концерт и развлекательная программа, сообщает администрация округа.
Одним из главных подарков для жителей в День рождения города стал концерт любимых музыкантов. Исполнители из Дворцов культуры, а также кавер-группа Rolex, приглашенная специально в честь праздника, выступали в течение трех часов.
Помимо этого, в развлекательную программу входили чудеса, исполненные настоящим магом и чародеем Максимом Гамора, интересные и веселые программы от Шоу праздников Ирины Рябовой, а также огненное шоу «FUSION»..
Автор: Степан Тимощук
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