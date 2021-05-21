В Златоусте сохранят реликтовый лес в центре города

Земли получат статус особо охраняемой территории

В Златоусте 5,5 гектара лесов в районе биатлонного комплекса получат статус особо охраняемой территории. Мэрия города подтвердила, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Присвоение статуса землям особо охраняемой территории — один из этапов работы над завершением строительства и запуском биатлонного комплекса в Златоусте. Для расширения полос трассы леса вырубали прямо на территории города. Теперь реликтовые деревья будут сохранены. А приведение в соответствие земель под спортивным объектом позволит ввести в эксплуатацию спортивный объект.

«Присвоение землям новой категории — очень важный момент. Теперь мы сможем привести в порядок и ввести в эксплуатацию командные домики, начать расширение трасс в соответствии с международными стандартами и так далее. План необходимых работ намечен», — сообщил вице-мэр по строительству Владимир Галимский.

Напомним, биатлонный комплекс в Златоусте так и не был введен в эксплуатацию. Работы на объекте заблокированы по делу о взятке бывшего руководства «Челябоблинвестстроя» и подрядной организации.

Губернатор Алексей Текслер в рамках визитов в Златоуст поручил исправить все нарушения и завершить крупный спортивный объект.