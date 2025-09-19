В Златоусте скончался заслуженный артист России Александр Антонов

Он был ведущим актером театра «Омнибус»

Министерство культуры Челябинской области сообщило о смерти Александра Антонова, одного из ведущих актеров Златоустовского драматического театра «Омнибус», заслуженного артиста РФ.

Александр Леонидович посвятил театру более 60 лет. Он работал в Челябинском ТЮЗе, в театрах Сибири и Абакана, а в «Омнибусе» служил с 1988 года. На его счету — свыше ста ролей в пьесах отечественных и зарубежных авторов. Антонов также ставил полюбившиеся зрителям уроки-спектакли.

Прощание с актером пройдет в воскресенье, 21 сентября, с 12:00 до 14:00 в фойе театра «Омнибус» по адресу: Златоуст, площадь III Интернационала, 2.