В Златоусте сироты получили ключи от новых квартир

В 2021 году город получил 29,5 миллиона рублей из областного бюджета на обеспечение жильем выпускников детских домов

Глава Златоуста Максим Пекарский в торжественной обстановке передал одиннадцати детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ключи от однокомнатных квартир и договоры найма жилых помещений, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В 2021 году Златоусту направлено порядка 29,5 миллиона рублей из областного бюджета на обеспечение жильем детей-сирот. Всего купим 36 благоустроенных квартир. Сразу сократим имеющуюся очередь практически вдвое. Сегодня с большим удовольствием вручил ключи от квартир первым одиннадцати ребятам. Пусть их жизнь в новых домах будет счастливой!» — отметил глава Златоуста.

Все квартиры, предоставляемые детям-сиротам, благоустроены, с косметическим ремонтом, полностью соответствуют санитарным и техническим нормам. Первые пять лет ребята будут пользоваться ими на условиях спецнайма, то есть без возможности продать. Это делается для того, чтобы обезопасить молодых людей от потенциальных мошенников и потери жилья. По истечении пятилетнего срока жилые помещения можно будет перевести в собственность.

«Квартире я очень рада! Ездили, смотрели: квартира хорошая, район тоже нравится, очень быстро получили ее», — рассказала один из новоселов Екатерина Черникова.

Администрация выкупила еще 16 однокомнатных квартир, сейчас проводится процедура их оформления в муниципальную собственность для передачи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.