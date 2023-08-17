В Златоусте с помощью субсидии открыли приют для бродячих животных

Активисты не только занимаются содержанием собак, но и учат ответственному отношению к четвероногим

Центр помощи бездомным животным «Бродяга» открыл приют для временного содержания безнадзорных животных. Финансовую поддержку в этом оказали власти Златоуста, которые устроили конкурс и распределили субсидии в 4 млн рублей. На эти деньги удалось возвести вольеры и другие необходимые помещения, передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной». Параллельно с этим команда приюта разработала просветительский проект, в котором взрослых и детей обучают ответственному отношению к братьям нашим меньшим.

«Мы понимали, что в Златоусте есть потребность в организации приюта для животных. В 2022 году увидели на сайте администрации информацию о том, что мэрия готова дать субсидию организации, которая создаст приют. Мы решили принять в этом участие, собственными силами построили приют, вложили свои средства. После этого нами была получена субсидия. Именно за ее счет были построены примерно 80% помещений приюта», — рассказал директор АНО «Центр помощи бездомным животным „Бродяга“» Евгений Скородумов.

Внушительная сумма субсидии помогла в создании приюта, но неравнодушные жители тоже вкладываются в это благое дело. На собранные деньги удалось построить новые вольеры, которые в общей сложности могут принять до 60 собак. Также оборудовали санитарно-ветеринарный пункт, блок вольеров, где содержатся животные, отловленные в Златоусте и в других территориях. Рядом стоит склад для хранения корма и кухня, там готовят еду для хвостатых.

«Инициатива была со стороны главы городского округа Максима Пекарского. Идея в том, чтобы привлечь в работу с безнадзорными животными заинтересованных лиц, организовать конкурсный отбор по предоставлению субсидии для организации в Златоусте пункта временного содержания животных. Эту процедуру мы проводили дважды, делали публичные извещения», — отметил заместитель главы города по инфраструктуре Вячеслав Бобылев.

Кроме того, Евгений Скородумов и его команда стали победителями конкурса Фонда президентских грантов. Волонтеры разработали проект «Бродяга — учитель добра». В рамках программы проводятся занятия для взрослых и детей, где рассказывают об ответственном отношении к братьям нашим меньшим. Образовательный проект уже позволил охватить более 1500 златоустовцев.

«Самая главная цель проекта — сделать так, чтобы люди, которые берут животных к себе домой, проявляли свою ответственность и не выбрасывали их на улицу, на произвол судьбы», — говорит Евгений Скородумов.

Сейчас команда приюта ищет медиаволонтеров, которые помогли бы вести социальные сети и рассказывать горожанам о непростой судьбе брошенных животных. В планах построить еще несколько вольеров для собак: тогда в приюте можно будет разместить до 300 животных. Местные власти готовы оказывать поддержку и другим активистам, которые неравнодушны к судьбе четвероногих.