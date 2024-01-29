В 2024 году в парке «Дворцовый» в Златоусте пройдет новый этап благоустройства. В нем установят сцену и навесы с качелями, а также появится спортивная площадка. Также в городе благоустроят пешеходную зону возле ТК «Настенька», сообщает администрация Златоуста.

Обновление златоустовского парка обойдется в 30 миллионов 931 тысячу рублей. Подрядчик приступит к работам 1 апреля и завершит их в августе 2024 года.

В этом сезоне в парке уложат более 2600 квадратных метров тротуарной плитки и газонные решетки, установят новое освещение. Также в нем появится площадка для воркаута.

Кроме того, в Златоусте обновят пешеходную зону от ТК «Настенька» и пространство возле исторического здания, где раньше располагался офис златоустовских заводов. На эти работы планируют потратить более 20 миллионов рублей.

Благоустройство пройдет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициатором которого является президент России Владимир Путин.

Напомним, что в 2024 году в Челябинской области благоустроят 128 общественных пространств, выбранных южноуральцами. Также будут преобразованы 48 дворовых территорий. В Калининском районе Челябинска благоустроят парк. Здесь появятся обновленный фонтан, сцена, качели и гамаки.