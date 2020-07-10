В Златоусте разыскивают мужчину, подозреваемого в серии краж

Всех, кто узнает человека на видео, просят сообщить в правоохранительные органы.

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В Златоустовском городском округе разыскивают подозреваемого в серии краж. Кадры видеозаписи, на которых запечатлен предполагаемый преступник, распространяют в сети.



«Отделом уголовного розыска по ЗГО устанавливается личность неизвестного мужчины, который подозревается в совершении серии преступлений по статье кража. Приметы злоумышленника: мужчина на вид 40 лет, тип лица русский, рост около 180 см, волосы светлые. Одет в спортивную кофту синего цвета, на рукавах полоски голубого цвета, серые спортивные брюки, сланцы темного цвета», — сообщает отдел уголовного розыска по ЗГО.

Всех, кто узнал человека на видеозаписи, просят обратиться в правоохранительные органы по номерам телефона: 8-351-365-32-91, 8-351-37-999-352. Полиция гарантирует анонимность обратившегося.