В Златоусте пустили движение трамваев на вокзал после расчистки рельсов

Из-за сильных переметов движение вагонов пришлось изменить

В Златоусте после ночной расчистки путей от сугробов запустили движение трамваев по маршруту № 3 в сторону ж/д вокзала. Накануне вечером глава города Максим Пекарский встретился с жителями микрорайона, где сугробы не только блокируют движение общественного транспорта, но и осложняют жизнь людей. Подробности — в материале.

Напомним, Златоуст этой зимой стал рекордсменом в Челябинской области по количеству снега. Высота снежных покровов здесь достигла 76 сантиметров вместо привычных 50. На трамвайном маршруте № 3, который проходит через частный сектор, возникли самые большие проблемы: сугробы просто заблокировали проезд. Глава города Максим Пекарский накануне вечером побывал на участке, где круглосуточно шла работа по расчистке путей. Тогда он встретился с жителями микрорайона и объяснил, что с таким объемом не справиться за один день.

«Как запустим трамваи, нужно будет вывезти отсюда снежные валы. Конечно, за один день со всеми объемами не справимся, но постараемся сделать все как можно быстрее. Прошу жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам. Руководство автошколы ЗУКК, что на Береговой Ветлужской, откликнулось на просьбу и позволило пока парковать личные автомобили на своей территории. Это большое подспорье для жителей, пока подъехать к домам невозможно», — пояснил он в своем телеграм-канале.

Вместе с тем жильцы ближайших домов рассказали, что последствия снегопада мешают им нормально жить: передвигаться пешком по улице, парковать машины, добираться до соцучреждений и работы. Расчистка дорог от снега в Златоусте, как и в других городах города, идет круглосуточно.

Сегодня мэрия города уже заявила, что движение трамваев по путям восстановлено.