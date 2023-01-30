В Златоусте пройдет прощание с погибшим в Донбассе экс‑депутатом

Александр Негребецких пал в бою летом 2022 года

31 января в Златоусте попрощаются с бывшим депутатом городского собрания Александром Негребецких. Он погиб в июне 2022 года, сражаясь в рядах Народной милиции ДНР, но тело доставили на родину только сейчас, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» экс-глава города Вячеслав Жилин.



«Ну вот и вернулся домой Саша... Много было домыслов, кто-то верил, кто-то не верил в его смерть. Сейчас в этом жизнь ставит жирную точку. Похороны 31.01.23. Царствия Небесного и вечная память тебе, много было событий, многое сделано вместе. Покойся с миром, друг. Мои соболезнования родным и близким», — написал Вячеслав Жилин.

Как сообщили в соцсетях родственники Негребецких, прощание с погибшим пройдет в храме Серафима Саровского. Затем на городской Аллее Славы состоится митинг памяти Александра. Похоронен он будет в поселке Октябрьском.

Александр Негребецких — ветеран второй чеченской кампании, которую прошел в рядах спецназа ГРУ. В 2014 году, когда на территории Донбасса начались первые боевые действия, он, еще будучи городским депутатом, уехал в Донецк и вступил в ряды ополчения, воевал под позывным «Урал». В октябре 2014 года в соцсетях разошлись слухи о гибели Негребецких. Узнав о них, Александр выступил с опровержением. Позже, вернувшись домой, многое делал для сбора гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ополченцам.

С началом специальной военной операции Александр Негребецких снова уехал в Донецкую Народную Республику. По информации на его странице в соцсетях, в конце июня 2022 года Негребецких погиб в бою, сражаясь как командир разведотделения Народной милиции ДНР.

Редакция Первого областного информагентства приносит соболезнования родным и близким павшего воина.