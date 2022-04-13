В Златоусте проверят состояние городских дорог по жалобам жителей

Участки, отремонтированные недавно, но уже пришедшие в негодность, будут восстанавливать по гарантии

В Златоусте жители оставляют обращения в мэрию по состоянию городских дорог. Глава города Максим Пекарский 13 апреля сообщил, что сейчас проводится обследование дорог. Оно поможет определить, где необходим лишь ямочный ремонт, а где нужно принять более серьезные меры.

«Особое внимание — тем дорогам, что находятся на гарантии. Претензии есть, причем серьезные. Жители тоже пишут мне об этом в соцсетях, и я с ними полностью согласен. Новое дорожное полотно должно служить долго, если появились дефекты, значит, работа выполнена некачественно. Это недопустимо»,— отметил на своей странице во «ВКонтакте» Максим Пекарский.

Глава Златоуста дал поручение дорожникам решить этот вопрос с подрядчиками. Все недочеты они должны устранить оперативно.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал поручение Миндортрансу вместе с главами муниципалитетов за весну и лето провести ревизию бесхозных дорог, чтобы в дальнейшем за ними следить. Поводом для проверки стало массовое ДТП в Златоусте. Тогда из-за некачественной уборки дорог столкнулись сразу 17 автомобилей.