В Златоусте проверили готовность спецтехники для уборки дорог зимой

В городе, где в прошлом году выпало рекордное количество снега, будут работать два подрядчика

Глава Златоуста Максим Пекарский осмотрел коммунальную технику, которая будет задействована в содержании и уборке дорог зимой. Муниципальные контракты заключены с двумя предприятиями — МБУ «Благоустройство ЗГО» и ООО «Уралстар», сообщили в администрации города.

Основные задачи, поставленные перед подрядчиками, — организация работ по предупреждению образования гололедицы на дорогах и своевременная ее уборка, очистка от снега.

Эти сезонные работы на особом контроле, ведь два предыдущих года Златоуст был рекордсменом по количеству выпавших зимой осадков. Были недочеты по уборке снега в частном секторе, в этом сезоне все замечания будут учтены.

«Златоуст к снежному периоду готов. Подрядные организации усилены новой техникой, что положительно скажется на результате. В этом году немного поменяем подход к уборке тротуаров — будем активно использовать механизацию. Как и раньше, деятельность подрядчиков будут контролировать и территориальные отделы, и председатели КТОСов», — прокомментировал Максим Пекарский.

Напомним, в Челябинске также проверили готовность спецавтомобилей к зиме и наличие противогололедных смесей. Снег предстоящей зимой будут убирать 49 комбинированных дорожных машин, 87 тракторов МТЗ с щеткой и отвалом, 7 автогрейдеров, 72 самосвала, 43 погрузчика и более 40 единиц прочей техники.