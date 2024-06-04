В Златоусте проведут казачий фестиваль с шашками и боями

Участников ждут опасные испытания и творческие мастер‑классы

В поселке Красная Горка под Златоустом соберутся настоящие казаки, реконструкторы, стрельцы из лука и мастера народных промыслов. Все они вместе с жителями Челябинской области примут участие в IX Всероссийском фестивале-конкурсе казачьей культуры «Злата Горка».

Участникам фестиваля обещают традиционные казачьи игры, реконструкцию сражения 1812 года и показательные выступления на конях. Для самых смелых проведут мастер-классы по рубке шашкой, стрельбе из лука, метанию ножей.

Как отмечают инициаторы казачьего праздника, он объединит жителей всего Урала, напомнит об исконном народном творчестве и познакомит с традиционной казачьей культурой.

Мероприятие пройдет 8 июня на территории парка П. П. Бажова. Все подробности — на официальном портале организаторов.