В Златоусте простились с погибшим на Украине солдатом

Военнослужащий умер на руках у брата‑близнеца

В Златоусте состоялись похороны ефрейтора Артема Смирнова, погибшего на Украине при проведении специальной военной операции. Об этом сообщила Челябинская региональная общественная организация «Ветераны Урала».

По данным ветеранской организации, Артем Смирнов призвался в армию осенью 2020 года вместе со своим братом-близнецом Антоном и сразу же подписал контракт.

В феврале 2022 года в составе мотострелкового подразделения военнослужащий был направлен на Украину, служил заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором. 7 мая боевая машина была подбита, Артем и командир БМП были тяжело ранены. Артем Смирнов умер от потери крови на руках у своего брата.

Редакция ИА «Первое областное» выражает соболезнования родным и близким солдата.