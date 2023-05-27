В Златоусте прошел град

Осадки выпали лишь в отдельных частях города

Сегодня, 27 мая, в Златоусте прошел град. Правда, осадки выпали лишь в районе Машзавода. Об этом сообщили местные жители в одном из городских пабликов в социальной сети «ВКонтакте».

«Машзавод только засыпало из всего города»,— рассказала пользователь Анастасия Пастухова-Толкачева.

«Машзавод заливало»,— добавила Инга Журавлева.

«Все Машзаводу досталось, а на Гагарина где? Почему у нас тихо?»— пожаловалась Татьяна Юмагулова.

В отдельных районах града не было, зато, по словам местных жителей, был ливень, хоть и недолгий. На большей части территории не было никаких осадков.

Май в Челябинской области в этом году выдался жарким и засушливым. В городах региона на протяжении уже нескольких недель почти нет дождя. Как ранее сообщали синоптики, такая погода сохраняется из-за антициклона.