В Златоусте прошел фестиваль «Челябинская область — большая семья»

Десяти семьям вручили награду «Семейное счастье»

Фестиваль «Челябинская область — большая семья» добрался до Города крылатого коня. На мероприятие приехала министр социальных отношений Южного Урала Наталья Лугачева. Как горожане встретили фестиваль, читайте в материале ИА «Первое областное».

Мероприятие проходило на площади возле городской администрации. Как известно, Златоуст — город мастеров, местные умельцы поставили 45 палаток со своей продукцией. В этот день десять семей получили награду «Семейное счастье».





«Очень люблю Златоуст. Для меня этот город прекрасен своим ландшафтом и жителями. Город мастеров, русская Швейцария», — поприветствовала златоустовцев Наталья Лугачева.

Министр социальных отношений Челябинской области анонсировала открытие в Златоусте Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО.





Фестиваль «Большая семья» проводится в Златоусте второй год подряд. Среди жителей мероприятие востребованное, в первую очередь потому, что они могут напрямую обратиться в профильные ведомства, министерства и приемную губернатора.

«Здесь сегодня собрались люди, которые готовы выслушать и помочь в решении ваших проблем. Надеюсь, что каждый житель найдет что-то нужное и важное для себя», — сказал глава Златоуста Олег Решетников.





Прием жителей в общественной приемной вели лично Наталья Лугачева, Олег Решетников и замглавы по строительству Олег Сабанов. Больше всего златоустовцев волновали вопросы ЖКХ, отопления, переселения из аварийных домов, повышения оплаты труда, работы общественного транспорта. Особое внимание жители уделили нехватке специалистов в области медицины и ремонту в поликлиниках и больницах города.





Также жители города представили коллективный вопрос, он собрал 47 подписей, на имя губернатора Алексея Текслера. Общероссийское общество слепых попросило финансовую поддержку у региона для оплаты налогов и коммунальных услуг.





В шатре Минспорта кузюки устроили настоящий аншлаг: горожане сдавали ГТО. Самыми возрастными участниками стали женщины — внимание! — от 83 до 85 лет. А самое большое количество отжиманий выполнила 12‑летняя девочка, на ее счету 80 повторений. Вот что творит здоровый образ жизни и горный воздух с людьми!

Напомним, фестиваль проедется по всем 45 городам Челябинской области. Он будет проходить до 6 сентября.