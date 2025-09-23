В Златоусте продается ликеро-водочный завод XIX века

За него просят 100 млн рублей

В Златоусте ищут покупателя для объекта культурного наследия регионального значения. В городе крылатого коня за 100 миллионов рублей продают производственный комплекс ликеро-водочного завода. Объявление появилось на популярном сайте для размещения объявлений.

В объявлении указано, что предприятие работало до 2025 года. Инженерные коммуникации и сооружения находятся в рабочем состоянии. Внутрь заведена вода, отопление, электричество и газоснабжение.

«В состав объекта входят производство, производственно-складские и офисные помещения», – пишет продавец.

Главный корпус и спиртохранилище ликеро-водочного завода в Златоусте построены в 1892 году по инициативе Уфимского губернского акцизного ведомства. Водку оттуда продавали в трактирах, винных лавках и буфетах в населенных пунктах уезда. Со временем производство росло и расширялось. Здание расположено на улице Октябрьской, 20.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что на продажу выставили ликеро-водочный завод в Верхнеуральске, а через год — в Челябинске.