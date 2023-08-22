В Златоусте признали аварийным здание крупной школы

На его месте готовы возвести новое

В Златоусте завершилась экспертиза здания школы № 21. Ее результат — помещение признано аварийным и организация учебного процесса в нем невозможна. Классы переведут по двум структурным подразделениям школы, сообщили в администрации городского округа. А пока власти поднимают вопрос о строительстве нового здания.

Основной корпус школы № 21 на улице Просвещения был построен 65 лет назад, в ней обучаются более пятисот детей. В этом году проектная организация АО «Уралпромпроект» провела комплексное обследование помещения и признала его аварийным.

Теперь в красивой «сталинке» напротив парка культуры и отдыха «Молодежный» проводить уроки опасно. В новом учебном году образовательный процесс будет организован на базе структурных подразделений школы № 21 — в школе № 5 и бывшей школе № 27.

В администрации городского округа пояснили, что для детей созданы все условия, учебная программа и внеурочная деятельность будут осуществляться в полном объеме.

«В настоящее время решается вопрос о месте строительства новой школы. Учитывая социальный запрос, поступивший от обучающихся, а также педагогического коллектива, в качестве приоритетного рассматривается прежнее место», — сообщили в мэрии.

Деньги на разработку проектно-сметной документации для новой школы выделят в следующем году. В министерстве науки и образования Челябинской области отметили, что округ может заявиться на строительство новой школы после подготовки всего пакета документов с привязкой к земельному участку.

До конца 2023 года в Челябинской области достроят две новые школы. Речь идет о школе на 1100 мест в поселке Западном и школе — детском саде на 235 мест в поселке Айлино (Саткинский район).