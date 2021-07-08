В Златоусте приступили к строительству нового пожарного депо

Объект возводят по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера на региональные средства

В Златоусте в районе железнодорожного вокзала началось строительство пожарного депо по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Мэр Максим Пекарский вместе с исполняющей обязанности министра общественной безопасности Челябинской области Светланой Костиной накануне, 7 июля, побывал на строительной площадке и проверил ход работ, сообщили в пресс-службе администрации Златоуста.

Участок на улице Степана Разина, где уже в ноябре этого года появится пожарное депо, выбрали не случайно: объект будет обеспечивать безопасность не только жилых домов района, но и национального парка «Таганай», расположенного неподалеку. На сегодняшний день на месте возведения депо ведутся земляные работы, скоро строители приступят к установке самого здания. Строительство ведется на средства, выделенные из регионального бюджета.

«На самом деле сегодня сделано главное — обеспечена координация взаимодействия всех заинтересованных в реализации проекта сторон. Да, проект в самом начале, но мы видим, что сегодня и администрация города, и ГУ МЧС, и наше учреждение противопожарной службы Челябинской области, как заказчик, полностью сориентированы на результат, решены все оргвопросы. Поэтому можно сказать о том, что строительству ничего не мешает, и ожидаем, что оно будет завершено в срок»,— отметила Светлана Костина.

Глава Златоуста Максим Пекарский добавил, что выбранное для строительства место удачно расположено для осуществления тушения пожаров с точки зрения логистики.

«Сопровождаем все организационные мероприятия, в том числе по подключению к системам водоснабжения, водоотведения, электроэнергии и теплоснабжения. Работаем совместно с Главным управлением МЧС России по Челябинской области»,— уточнил Максим Пекарский.

Известно, что здание депо будет включать в себя гараж на два пожарных автомобиля, учебный класс, пункт связи, спортзал, комнату отдыха, мастерскую и комнату для сушки спецодежды. Отапливать помещения будет отдельная котельная. В ноябре, когда объект введут в эксплуатацию, туда заедет отдельный пост 45-й пожарно-спасательной части, который сейчас располагается в районе Закаменки.