В Златоусте приставы вычислили должника по запотевшим стеклам автомобиля

Алиментщик спрятался в собственной машине

Судебные приставы Златоуста задержали местного жителя, долгое время уклонявшегося от уплаты алиментов на сына. Мужчину выдал конденсат на стеклах автомобиля, где он пытался переждать визит служителей закона, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Исполнительные производства в отношении должника по взысканию алиментов на сына возбуждались неоднократно, но мать ребенка периодически отзывала свое заявление. На этот раз приставам предстояло взыскать 1,2 миллиона рублей. Они уведомили об этом мужчину через «Госуслуги», но реакции не последовало.

Поскольку должник игнорировал вызовы, приставы выехали по адресу его места жительства. У подъезда они заметили автомобиль, на котором, по словам матери малыша, ездит отец-алиментщик.

Приставы заметили, что стекла в автомобиле сильно запотели. Заглянув внутрь, они обнаружили на заднем сиденье босого мужчину в домашних шортах, свернувшегося калачиком.

Оказалось, что в момент визита приставов он выпрыгнул с балкона второго этажа и спрятался в автомобиле. Однако его же дыхание стало главной уликой: в холодную погоду пар от выдохов осел на стеклах и выдал его укрытие.

Мужчину доставили в отдел, где составили протоколы о неуплате алиментов (суд в тот же день назначил ему обязательные работы), а также о воспрепятствовании действиям приставов (будет выписан штраф).

Сам должник пообещал трудоустроиться — пока он работает неофициально.