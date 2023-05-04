В Златоусте предаварийная пятиэтажка стала причиной конфликта жителей и властей

Без должного обслуживания дом начал рушиться на глазах

В Златоусте из-за ненадлежащего обслуживания в удручающем состоянии оказался многоквартирный дом на полторы сотни жильцов. В здании сгнили коммуникации, обваливается фасад, рушатся перекрытия и затопило подвал. Общественники винят в происходящем управляющую компанию и городские власти. Мэрия, в свою очередь, сетует на огромные долги за коммуналку и безответственное отношение жильцов к своему имуществу. В ситуации попытался разобраться корреспондент ИА «Первое областное».

В центре скандала оказалось бывшее общежитие, расположенное по адресу пр. имени Ю. А. Гагарина 8-я линия, д. 5. По данным сайта Фонда развития территорий, двухподъездная пятиэтажка была построена в 1968 году. Как и другие общежития, оно было переведено в статус многоквартирного жилого дома. В настоящее время там числится 141 жилое помещение, где проживают 167 человек.

Некоторое время назад дом попал в сферу внимания «Народного фронта» и стал героем местных пабликов. Общественники назвали бывшую общагу «самым страшным домом города». По их словам, в 2016 году дом остался без управляющей компании, а взявшая его на обслуживание четыре года спустя УК «Курортстройсервис» «довела общагу до состояния помойки». Активисты заявили, что обращаются в Следственный комитет, прокуратуру, Госжилинспекцию, Роспотребнадзор и пожарную инспекцию, с тем чтобы привести здание в порядок либо признать его аварийным и расселить.

В администрации Златоуста, куда корреспондент ИА «Первое областное» обратился за комментарием, трактуют ситуацию иначе. Там подтвердили, что в 2016 году дом на несколько лет остался без управления, и причиной тому — отказ самих жителей выбрать организацию для управления общим имуществом. В итоге администрации города пришлось объявить открытый конкурс по выбору управляющей компании, в котором победило ООО «УК Курортстройсервис».

В мэрии подчеркивают, что у жителей проблемного дома крайне низкая платежная дисциплина. Из-за миллионных долгов за коммуналку управляющая компания не может должным образом обслуживать здание. Хозяева многих квартир самовольно установили душевые и санузлы (в бывшем общежитии удобства предусмотрены на этаже), сырость от которых стала разрушать фасад. В доме регулярно выбивают окна и срезают батареи. Обитатели грубо нарушают нормы противопожарной безопасности, захламляя коридоры и даже разжигая костры в помещениях. Чтобы не допустить трагедии, сотрудники МЧС практически не выходят из рейдов по квартирам.

«Состояние, в котором оказался дом, — это результат отношения к нему самих собственников. Сотрудники управления ЖКХ и территориального отдела Госжилинспекции держат объект на контроле. Жителям разъяснены все варианты выхода из сложившейся ситуации. Во-первых, коммунальные услуги и услуги по обслуживанию дома должны оплачиваться. Во-вторых, если жильцы хотят провести капитальный ремонт дома, они должны инициировать пересмотр сроков проведения ремонта», — пояснили в мэрии.

ИА «Первое областное» будет следить за развитием ситуации.

Отметим, что по соседству с домом № 5 по 8-й линии проспекта Гагарина находится еще одно бывшее общежитие с похожими проблемами. Два года назад ИА «Первое областное» писало о том, что в здании прорвало трубу с горячей водой и от этого затопило подвал. Из-за двухмиллионного долга по платежам от обслуживания дома отказалась управляющая компания, а другую так и не удалось найти.