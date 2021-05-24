В Златоусте появится мемориальный комплекс Парк Победы

Проект прошел госэкспертизу и получил положительное заключение

В Златоусте планируют открыть мемориальный комплекс на набережной городского пруда, севернее гостиницы «Таганай». Проект Парка Победы прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение.

Объект, который займет площадь 3,6 тысячи квадратных метров, посвящен 171-й стрелковой Идрицко-Берлинской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, сформированной в Златоусте. В июне прошлого года на градостроительном совете рассмотрели и утвердили эскизный проект парка. Определили границы участка, провели межевание и поставили его на кадастровый учет.

«Парк Победы украсят скульптурные композиции и военная техника. В нем установят стелу, памятник землякам — героям Великой Отечественной войны, фотозоны, информационные стенды, скамейки и урны. Украшать его будут голубые ели и декоративные кустарники. Наряду с наружным освещением технику в темное время суток подсветят. Предусмотрено газонное покрытие и парковка для автомобилей», — сообщили в администрации Златоуста.

В мэрии уточнили, что на этой неделе состоится рабочая встреча с губернатором Челябинской области, на которой будет обсуждаться вопрос софинансирования работ по строительству объекта.