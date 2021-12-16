В Златоусте появился бесплатный интернет в парках и на остановках

Открытый Wi-Fi появился в городе по программе «Умный город»

В Златоусте в общественных местах появился бесплатный Wi-Fi. Воспользоваться им можно на нескольких площадках города и на остановках. Об этом сообщает Администрация Златоуста.



Чтобы пользоваться бесплатным Wi-Fi нужно зарегистрироваться в системе, при этом при переходе между площадками заново регистрироваться не нужно, система запоминает устройство и подключается автоматически.

Сейчас подключиться к беспроводной сети можно на набережной у храма Александра Невского, пешеходной зоне пр. им. Ю. А. Гагарина, в сквере «Чайка», у драмтеатра «Омнибус», городского краеведческого музея и у памятника Бушуеву.

В ближайшее время обещают провести интернет в сквере «Яблоневый сад» и в парке «Железнодорожник».

Также интернет появился на нескольких остановках общественного транспорта. Гапример, у физкультурно-оздоровительного комплекса «Таганай».