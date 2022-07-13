В Златоусте появилась новая экотропа «Веселовская околица»

На маршруте организовали фотовыставку

В Златоусте презентовали новую экотропу «Веселовская околица». Маршрут протяженностью три километра проходит по окраинам села Веселовка через деревенские улочки, сосновый бор, вдоль реки Ай. Его можно преодолеть за час, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Главное отличие этой экотропы от других — фотопанно с видами хребта Уреньга. Снимки сделаны 38 южноуральскими фотографами во время вылазок на вершину Второй сопки. Каждая работа представлена в идее деревянного аншлага.

«Уреньга — место со своей историей, со своими легендами. Здесь здорово, думаю, туристов будет много. Однозначно все это стоит того, чтобы сюда приехать и увидеть эти красоту», — прокомментировал глава Златоуста Максим Пекарский.

Новая экотропа — проект автономной некоммерческой организации «Уреньга» и Центра развития туризма Златоустовского городского округа. Его реализовали на средства гранта губернатора Челябинской области.

Напомним, в Челябинской области в конце июля 2022 года запустят 11 новых экотроп. Запланировано открытие пеших маршрутов вдоль рек Ай, Тюлюк, на озере Аракуль и горе Жукова Шишка, а также у Киселевской пещеры. В Каштакском и Чебаркульском борах, Анненском, Донгузловском, Серпиевском, Аршинском заказниках.

Чтобы своими глазами увидеть некоторые из тех самых пейзажей, которые открываются в браузере при запросе «Природа Южного Урала», иногда достаточно отъехать от Челябинска всего на сотню километров. ИА «Первое областное» подготовило список лучших маршрутов для похода выходного дня по горам.

