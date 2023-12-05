В Златоусте построят новую школу на месте старой

Ученики общеобразовательного учреждения № 21 переведены в другие подразделения

Сегодня, 5 декабря, во время прямой линии губернатора Челябинской области Алексея Текслера жительница Златоуста поинтересовалась, когда появится новая школа в районе Машгородка.

Администрация города приняла решение возвести школу на месте старой. Разрабатывается проект демонтажа школы № 21. Сейчас ученики переведены в структурные подразделения — школу № 5 и № 27.

«При выборе места расположения будущей школы учитывалось мнение местных жителей. Школа будет строиться на прежнем месте. Здание красивое», — прокомментировал мэр Златоуста Максим Пекарский.