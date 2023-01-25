В Златоусте после ремонта открыли школьные мастерские 1927 года постройки

Теперь ребята смогут на практике отрабатывать знания по предмету «технология»

Год педагога и наставника, стартовавший накануне в Челябинской области, начался в Златоусте с радостного события. Учебные мастерские школы № 8, построенные 96 лет назад, капитально отремонтировали и открыли для занятий. Как сообщили в администрации Златоуста, это образовательное пространство привели в порядок за 53 млн рублей в рамках нацпроекта «Образование» и проекта «Новая школа».

За эти деньги отремонтировали помещения, решили проблемы с отоплением и установили новое оборудование с мебелью. Высокоточные деревообрабатывающие станки, кулинарные и раскройные столы, вышивальные и швейные машины — все это стало функциональным наполнением школьной мастерской. Здесь первые знания о профессиях будут получать ученики не только 8-й школы, но и других общеобразовательных учреждений. При этом предусмотрены кабинеты для младшеклассников, среднего и старшего звена.

«Мы долго шли к этому событию. Работа проделана огромнейшая. Наконец-то она завершена. Дети заниматься здесь будут по самым разным направлениям — кулинария, кройка и шитье, слесарное и столярное дело плюс дополнительные занятия, внеурочная деятельность», — отметила директор школы № 8 Наталья Брауде.

На открытии побывал глава города Максим Пекарский. Он подчеркнул, что такого оборудования, как в этой мастерской, нет ни в одной другой школе города. Значительную помощь в обновлении здания оказали и родители, создавшие там уют. После открытия состоялось заседание городского совета по образованию, где обсудили дополнительные профессиональное обучение школьников.

Накануне губернатор Алексей Текслер дал старт Году педагога и наставника в Челябинской области. Этот год в нашем регионе пройдет под девизом «В движении», а символом стал воздушный змей. В этот же день глава региона посетил Челябинский механико-технологический техникум, где заявил, что в области увеличат количество бюджетных мест на производственные специальности.