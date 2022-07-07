В Златоусте полицейские вернули хозяйке сбежавшую после Сабантуя олениху

Животное по кличке Герда помогали поймать горожане и правоохранители

В Златоусте от жительницы Троицкого района сбежала олениха по кличке Герда. Инцидент произошел после празднования Сабантуя. На помощь пришли сотрудники полиции, которым удалось поймать пугливое животное и вернуть хозяйке. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Хозяйка Герды рассказала, что олени — очень пугливые животные. Оказавшись на улицах города, Герда растерялась и запаниковала. На поиски животного вышли сотрудники полиции и Росгвардии. Горожане подсказывали, где видели животное.

«Если бы она потерялась, мы бы ее уже не нашли, ведь она могла провалиться в яму, попасть под машину. На воле бы она долго не прожила», — рассказала хозяйка Герды Виктория Ефанова.

В результате олениха оказалась на огороженной территории ГИБДД. Сотрудники закрыли ворота, вскоре животное успокоилось.

«Все закончилось благополучно. В результате общих совместных действий полиции, Росгвардии и горожан парнокопытное удалось поймать», — прокомментировал командир роты ППС майор полиции Андрей Некрасов.

Виктория Ефанова очень переживала, ведь вырастила Герду в своем хозяйстве. Жительница Троицкого района поблагодарила полицейских за помощь.