В Златоусте погиб дикий лось, забежавший в детсад и школу

Тушу вывезут ветеринарные службы

Дикий лось, который сегодня утром забежал на территорию детсада № 50 и школы № 9 в Златоусте, скончался на территории образовательного учреждения. Информацию об этом Первому областному информагентству подтвердили в администрации Златоустовского городского округа.

В мэрии пояснили, что место, где лежит животное, оцеплено до прибытия ветеринарных служб. Специалисты вывезут тушу в соответствии со всеми правилами ветеринарного законодательства.

Бегущего дикого лося утром во вторник, 23 мая, увидели на территории 3-го микрорайона. Животное сторонилось людей и всячески избегало контакта с ними. Сначала его заметили у детсада № 50, а затем увидели возле школы № 9. На место вызвали экстренные службы, которые обеспечивали безопасность людей. К сожалению, лось скончался, а причина его гибели пока неизвестна.

Главное, что стоит помнить при встрече с диким животным: ни в коем случае нельзя приближаться к зверю, чтобы его покормить или поймать. Такое животное, как лось, обладает большой силой, способной покалечить или лишить жизни человека, поэтому стоит в первую очередь обратиться в экстренные службы.