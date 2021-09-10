9 сентября, прошла заключительная часть проекта «Здесь больше не будет Васи!», приуроченного к Дню города, участниками мероприятия стали студенты Златоустовского техникума технологии и экономики, ЗлатИК им П. П. Аносова, Златоустовского педагогического колледжа вместе с педагогами-кураторами, специалисты Центра развития туризма округа и АНО «Уреньга», а также неравнодушные златоустовцы.
Главная задача — продолжить очистку от вандальных надписей скальных пород горы и уборка мусора. Очисткой скал металлическими щетками, реагентами и шлифовальными машинками занимались около сотни человек.
Напомним, проект реализуется с использованием гранта губернатора Челябинской области, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала.
Автор: Степан Тимощук
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