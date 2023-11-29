В Златоусте подростки из Ясиноватой получают профессии повара и сварщика

13 школьников приехали из подшефного города

В Златоусте 13 школьников из Ясиноватой обучаются поварскому и сварочному делам. Глава городского округа Максим Пекарский встретился с ребятами и рассказал и о другой помощи подшефному городу.

Подростки из Ясиноватой живут в Челябинской области и два раза в неделю приезжают специально в Златоуст. В местном техникуме им преподают основы поварского искусства и сварочного дела. На встрече с гостями из дружественного города Максим Пекарский рассказал, что Златоуст активно оказывает необходимую гуманитарную помощь для восстановления мирной жизни в Ясиноватой.

«На днях наши коллеги, которые сопровождали очередной груз, благополучно вернулись из Донбасса. Передали в Ясиноватую строительные и отделочные материалы, световые элементы, а также аккумуляторные батареи для коммунальной техники, которая пострадала при обстрелах. Не оставили без внимания детский сад, помогли и местному храму Донецкой епархии. Конечно, существенную часть груза отвезли нашим воинам», — подчеркнул Максим Пекарский.

13 декабря у детей завершится образование. Они получат свидетельства об окончании курсов.

«Я не думала, что здесь будет так классно, и даже мотивация появилась: хочу научиться хорошо готовить. Такой навык пригодится в жизни всегда. Где применять? Я пока планирую в семье. А дальше — как пойдет», — поделилась своими впечатлениями гостья Дарья Маркова.