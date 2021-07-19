В Златоусте перекроют движение по улице Чернышевского на две недели

Ограничения введут из‑за работ по сносу ветхоаварийного дома

С сегодняшнего дня, 19 июля, в Златоусте на две недели перекроют движение по улице Чернышевского из-за сноса ветхоаварийного жилого дома. Общественный транспорт и автомобили будут следовать по улице Генераторной, сообщают в пресс-службе администрации Златоуста.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения автотранспорта на период проведения работ по сносу жилого дома № 3 с 08:00 19 июля до 21:00 6 августа 2021 года будет осуществлено временное закрытие движения транспортных средств по улице Чернышевского. Движение маршрутных и автомобильных транспортных средств организовано через межквартальный проезд по улице Генераторной»,— уточнили в городской мэрии.

По данным Единой информационной системы в сфере закупок, электронный аукцион на снос дома разместили 15 июня. Начальная цена контракта составила почти 4,5 миллиона рублей. Заявку на участие подала лишь одна компания — ООО «СпецАвтоКолонна», которая и была признана победителем. Подрядчику необходимо будет не только полностью разобрать дом, но и разровнять площадку и вывести остатки конструкций.