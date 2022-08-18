В Златоусте отремонтируют фасад старой школы

Глава города рассказал о ходе ремонта учебных заведений

В Златоусте отремонтируют старую школу №23 на Кусинском шоссе. В 1941 году в ее здании развернули городской эвакуационный госпиталь, сейчас двухэтажное здание представляет собой довольно унылое зрелище с деревянными оконными рамами и облупившейся штукатуркой на фасаде. О том, какие работы проведут в здании, рассказал глава городского округа Максим Пекарский в телеграм-канале.

В Златоусте 21 школа и 44 детских сада. В 29 из этих зданий за лето заменили 337 окон, в пяти — отремонтировали кровлю.

Самые масштабные работы, по словам Пекарского, в учебных мастерских школы № 8.

«Если бываете на улице Карла Маркса, то наверняка уже обратили внимание на красивый свежеокрашенный фасад. Также обновятся внутренние помещения, прилегающая территория, ограждения», — отметил мэр Златоуста.

Средства на восьмую школу выделили из бюджетов всех уровней.

Скоро начнут преображать школу № 23 на Кусинском шоссе.

«Возраст здания весьма солидный. Место с историей. Именно здесь в июле 1941 года был развернут первый в городе эвакуационный госпиталь», — добавил Максим Пекарский.

По словам главы города, внутри школа выглядит уютно, в чем заслуга неравнодушного коллектива, однако снаружи требует ухода. Первым делом тут займутся окнами и внутренними инженерными коммуникациями.