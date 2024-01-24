В Златоусте отменили занятия в школах для младшеклассников 24 января

Утро в городе выдалось морозным

Сегодня, 24 января, комитет по делам образования Златоуста принял решение об отмене очных занятий для младшеклассников в связи с морозами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Златоуста.

«В связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах Златоуста в очной форме с 1-го по 4-ый классы первой смены»,— сообщили в мэрии.

В Челябинске и других городах и районах области занятия отменять не стали. По данным популярных погодных сервисов, сейчас в Челябинске −17 градусов, при этом занятия для учащихся начальных классов отменяют при −25 градусах и ниже.