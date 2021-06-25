В Златоусте на базе горбольницы открывается ковидный госпиталь на сотню мест

Учреждение готово к приему пациентов с пневмонией и COVID-19

В Златоусте открывается дополнительная госпитальная база на 100 коек. Отделение появится на базе городской больницы № 2, сообщает министерство здравоохранения Челябинской области.

«Медицинское учреждение оснащено всем необходимым для приема и оказания помощи пациентам с пневмонией и коронавирусной инфекцией», — пояснили в ведомстве.

Это не первое дополнительное ковидное отделение в Челябинской области, открытое на текущей неделе. Ранее третью госпитальную базу на 100 коек развернули в Магнитогорске, а в Челябинске терапевтический корпус ГКБ № 8 отдадут под лечение пациентов с COVID‑19.

На сегодняшний день единственным эффективным способом защиты от COVID-19 является вакцинация. Южноуральцы могут привиться и в выходные. Полный список передвижных пунктов вакцинации на нашем сайте.