Территорию популярного водоема обустроили современными площадками, где раньше на их месте были заросли травы и бурьяна. Оборудовали дорожки для прогулок, а также спортивные тренажеры для жителей Златоуста.
У водоема появились скамейки, а поскольку работы не прекращаются даже в выходные, в скором времени появится новая детская площадка.
«До конца текущего месяца вокруг водоёма появится наружное освещение, а на территории, где стоят спортивные объекты, установят камеры видеонаблюдения,» — говорит директор златоустовских парков культуры и отдыха Юлия Староверова.
Напомним, что администрации Златоуста в представили проект нового парка, который появится возле ТК «Тарелка». Возле водоема оборудуют пляж, установят арт-объект «Тарелка», откроют смотровую площадку и вейк-станцию.
Автор: Степан Тимощук
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