В Златоусте открыли центр амбулаторной онкопомощи

Учреждение будет обслуживать население всей горнозаводской зоны Челябинской области

В Златоусте в среду, 24 ноября, открыли центр амбулаторной онкологической помощи. Город оружейников стал вторым после областного центра, где появилось учреждение подобного типа в рамках нацпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». В новом центре жители горнозаводской части региона смогут пройти химиотерапию, получить хирургическую помощь бесплатно, без поездок в Челябинск. Этой новостью поделился сегодня в соцсетях глава Златоустовского округа Максим Пекарский.

Всего по области запланировано открыть пять центр амбулаторной онкопомощи. Об этом еще в апреле 2021 года сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. В этом году центр открыли в Челябинске на базе Областной больницы № 1, теперь медицина онкологического направления стала доступна для жителей горнозаводской зоны — более 500 тысяч южноуральцев смогут бесплатно обслуживаться при Златоустовском центре.

«Сегодня в Златоусте, при поддержке регионального Минздрава, открылся центр амбулаторной онкологической помощи. Взрослое население горнозаводского края сможет обслуживаться здесь по полису ОМС — бесплатно. Это более 500 тысяч человек. Теперь для этого не нужно ехать в областной онкодиспансер», — уточнил глава округа Максим Пекарский на своей странице в соцсетях.

В центре можно получить весь спектр онкологической помощи, включая химиотерапию и хирургическое вмешательство. Чтобы попасть на приём, достаточно направления из поликлиники.