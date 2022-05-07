В Златоусте открыли стелу в память о приближавших Великую Победу металлургах

Монумент возвели на территории Златоустовского металлургического завода к его 120-летию

6 мая на территории Златоустовского металлургического завода состоялось торжественное открытие стелы в память о работниках завода, которые приближали Великую Победу на фронте и в тылу, сообщили в пресс-службе предприятия.

На фоне льющего сталь ковша стоят чугунные солдат и металлург, по краям расположены две государственные награды — орден Отечественной войны I степени и орден Трудового Красного Знамени. На стеле две надписи: «Металлургам Златоуста посвящается» и «Они ковали Победу». Рядом с монументом — Вечный огонь.

Автором проекта является представитель многочисленной династии металлургов и председатель совета ветеранов Александр Рыбкин, создавали стелу различные заводские службы.

На торжественном открытии памятной стелы присутствовали генеральный директор ООО «Златоустовский металлургический завод» Сергей Марченко, главный металлург завода Михаил Шалышкин, настоятель Спасского храма Златоуста протоиерей Григорий Микаелян и несколько сотен работников завода.

Почетное право зажечь Вечный огонь предоставили Александру Рыбкину. Затем, после минуты молчания, к стеле возложили венок и гвоздики.

Напомним, также 6 мая на территории Златоустовского индустриального колледжа открыли мемориальную доску в память о Владиславе Саламатове и Александре Головине — выпускниках образовательного учреждения, погибших в ходе специальной военной операции на территории Украины. За самоотверженность, мужество и отвагу указом президента РФ военнослужащие посмертно награждены орденами Мужества.