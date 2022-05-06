На территории Златоустовского индустриального колледжа открыли мемориальную доску в память о Владиславе Саламатове и Александре Головине — выпускниках образовательного учреждения, погибших в ходе специальной военной операции на территории Украины. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Златоуста.
За самоотверженность, мужество и отвагу Указом Президента РФ военнослужащие из Златоуста посмертно награждены орденами Мужества.
Глава города Максим Пекарский на открытии мемориальной доски подчеркнул, что Владислав и Александр — настоящие герои, они до последней минуты своей жизни оставались верными присяге.