В Златоусте открыли мемориальную доску в память о погибших на территории Украины земляках

Владислав Саламатов и Александр Головин были посмертно награждены орденами Мужества

На территории Златоустовского индустриального колледжа открыли мемориальную доску в память о Владиславе Саламатове и Александре Головине — выпускниках образовательного учреждения, погибших в ходе специальной военной операции на территории Украины. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Златоуста.



За самоотверженность, мужество и отвагу Указом Президента РФ военнослужащие из Златоуста посмертно награждены орденами Мужества.







Глава города Максим Пекарский на открытии мемориальной доски подчеркнул, что Владислав и Александр — настоящие герои, они до последней минуты своей жизни оставались верными присяге.

