В Златоусте открыли мемориал в честь погибших пожарных

Монумент установлен на территории городского спасательного гарнизона

В Златоусте во вторник, 27 апреля, на территории городской пожарной части открыли мемориал памяти погибшим при исполнении служебных обязанностей сотрудникам пожарной охраны Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона. На торжественное открытие пригласили родственников погибших огнеборцев, кадетов, ветеранов гарнизона. Посетил пожарную часть и глава городского округа Максим Пекарский.

Начальник 1 отряда Федеральной противопожарной службы по Челябинской области, полковник внутренней службы Владимир Ширшов обратился к собравшимся и отметил, что увековечить подвиг погибших бойцов отряда было делом чести.

«Пожарная охрана Златоуста насчитывает более 170 лет служения Отечеству. К сожалению, в нашу историю вписаны и трагические события. Сегодня мы открываем мемориал пожарным Златоуста, погибшим при исполнении служебного долга. Для нас это символ памяти и скорби по боевым товарищам. Благодарю всех, кто принимал участие в создании мемориала», — сказал Владимир Ширшов.

Глава Златоустовского округа Максим Пекарский обратился к собравшимся и пожелал чтобы дежурства были спокойными, а свои знания и умения пожарные демонстрировали только во время учебных тренировок.

Монумент освятили, собравшиеся возложили цветы. Мемориал был открыт в преддверии Дня пожарной охраны, который отметят в России 30 апреля.

