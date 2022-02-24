В Златоусте открыли две мемориальные плиты в память о защитниках отечества

Плиты установили на фасаде дворца культуры «Железнодорожник»

В Златоусте открыли две мемориальные плиты в память о защитниках отечества. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Памятные доски установили на фасаде дворца культуры «Железнодорожник». Ими увековечили память Героя Советского Союза Павла Пономарева, а также располагавшихся в здании в годы Великой Отечественной войны штабов 171 стрелковой дивизии, 1163-го и 1164-го пушечно-артиллерийских полков.

«Герой Советского Союза Павел Иванович Пономарев. С 1937 по 1939 годы заведовал клубом имени Парижской коммуны (так тогда назывался ДК «Железнодорожник»). Участвовал в обороне Москвы, за форсирование Немана был представлен к званию Героя Советского Союза. Погиб в октябре 44-го. Хочется, чтобы об этих страницах истории Златоуста знал каждый», — отметил глава Златоуста Максим Пекарский, принимавший участие в мероприятии.

В завершение мероприятия салютная группа ОМОН «Таганай» тройным залпом отдала дань памяти всем погибшим в годы Великой Отечественной войны.