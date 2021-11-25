В Златоусте открыли амбулаторный онкоцентр

Принимать пациентов здесь будут по полису ОМС — бесплатно

В Златоусте открыли амбулаторный онкоцентр. Медицинское учреждение разместили на базе многопрофильного медцентра «Лотос». Центр оснащен всем необходимым для диагностики и лечения рака и будет вести прием по полису ОМС, сообщает Минздрав Челябинской области.

«Есть заболевания, при которых время — это жизнь и каждый день на вес золота. Речь об онкологии, когда крайне важно быстро пройти обследование, получить заключение и, в случае необходимости, помощь. В Златоусте при поддержке регионального Минздрава открылся Центр амбулаторной онкологической помощи. Взрослое население горнозаводского края сможет обслуживаться здесь по полису ОМС — бесплатно. Теперь для этого не нужно ехать в областной онкодиспансер. Здесь можно получить весь спектр онкологической помощи, включая химиотерапию и хирургическое вмешательство. Чтобы попасть на прием, достаточно направления из поликлиники»,— подчеркнул глава округа Максим Пекарский.

Открытие центра позволит пациентам в течение 14 дней обследоваться и получить диагноз, а затем пройти полный курс высокотехнологичного лечения, включая хирургическое вмешательство. Здесь можно сделать УЗИ, рентген, КТ, ЭКГ, ЭХО-КГ. В декабре запланирован запуск отделения маммографии. Кроме того, есть собственная клинико-лабораторная диагностика и эндоскопическое отделение. Часть сложных манипуляций, например МРТ или имплантация порт-систем для длительного введения химиопрепаратов, проводятся в Центре амбулаторно-онкологической помощи Челябинска.