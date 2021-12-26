В Златоусте открылась третья модульная библиотека

Новый «книжкин дом» оценил губернатор Алексей Текслер

Очередной пункт в маршруте Алексея Текслера по Златоусту — открывшаяся после модернизации городская библиотека номер 5, получившая название «Окна». Это уже третья в городе модульная библиотека, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Библиотека переехала в новое здание на улице Грибоедова и изменилась до неузнаваемости — так местным работникам говорят те немногие горожане, которые уже побывали внутри. Официальное открытие «Окон» состоится 26 декабря, сегодня.

Новые помещения оформлены в стиле «лофт», разделены на комфортные залы с современным оснащением: художественной литературы «Панорама», информационных ресурсов «ФлешКа», деловых встреч «Планер», культурных событий «Витражи», молодежный зал «Окна Роста». Библиотека выполнена в формате «Городской гостиной», здесь есть место для любых категорий читателей. Но чувствуется, что упор все же сделан на создание атмосферы современной. Алексею Текслеру объяснили, что порядка 40 процентов аудитории библиотеки (а через нее до реновации проходило восемь тысяч человек в год) — молодежь, и при разработке дизайн-проекта это обстоятельство было учтено.

Предполагается, что «Окна» станут точкой притяжения не только для читателей, но и для литераторов: на старом месте в библиотеке регулярно собирались местные писатели и поэты. Заботу о них Текслер оценил отдельно.

«Это одна из лучших библиотек, которые я посещал в последнее время. Особенно важно, что здесь выделено пространство для людей пишущих, творческих. Таким надо помогать!»— оценил нововведения Алексей Текслер.

Напомним, создание модульных библиотек в городах Челябинской области проходит в рамках реализации нацпроекта «Культура». На златоустовские «Окна» из федерального бюджета было выделено пять миллионов рублей, ещё 16 пошло на библиотеку из городской казны.