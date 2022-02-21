В Златоусте отказались от строительства крематория

Мэрия заявила, что отклонила проект еще до возмущения местных жителей

В Златоусте отказались от строительства крематория рядом с поселками Медведевка, Тундуш, Центральный, Куваши, Тайнак. Об этом заявила пресс-служба администрации городского округа. Напомним, жители поселков высказали свои опасения по поводу строительства объекта в экологически чистом районе. В мэрии пояснили, что проект строительства крематория отклонили еще на этапе обсуждения.

Напомним, еще в начале 2022 года жители поселков Медведевка, Тундуш, Центральный, Куваши, Тайнак Златоустовского округа выразили свое беспокойство по поводу намерений властей построить крематорий вблизи населенных пунктов. Люди написали свои обращения в социальных сетях и рассказали, что опасаются дыма от печей крематория. Тогда же в мэрии пояснили, что проекта еще нет и он находится на стадии обсуждения.

Точку в вопросе поставили во время публичных слушаний.

«Строительство мы не предусматривали. Проектировщиками было предложено, но администрация вместе с депутатским корпусом его отклонила», — пояснила начальник управления архитектуры и строительства администрации городского округа Светлана Арсентьева.

Напомним, что вопрос строительства крематория на территории Златоуста поднимается не в первый раз.