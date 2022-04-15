В Златоусте оружейную слободу признали лучшим в России интерактивом промышленного туризма

«АиРовка» победила в конкурсе стратегических инициатив среди 250 предприятий

Туристический объект Оружейная слобода «АиРовка» стал победителем в номинации «Лучший интерактив промышленного туризма — 2022». Своим гостям предприятие предлагает узнать секреты создания златоустовского украшенного оружия, тайну дамасских сталей, увидеть процесс изготовления рабочих ножей и попробовать себя в кузнечном деле. Эти мастер-классы и экскурсии с «обратной связью» оценили эксперты Агентства стратегических инициатив и признали турмаршрут по слободе лучшим интерактивом промышленного туризма. Всего в акселераторе приняло участие 30 регионов и 250 предприятий, сообщает пресс-служба АСИ.

Челябинская область по итогам восьми месяцев работы над проектами и их защитой стала победителем в «ПРОМмасштаб» за лучшую региональную стратегию, демонстрирующую промышленный потенциал региона. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» признан «Лучшей площадкой для обмена опытом по промышленному туризму». «АиРовка» представила на акселератор экскурсии по предприятию, мастер-классы: «Нож своими руками», «Кованая роза», а также презентацию событий и праздников, которые проходят на территории «АиРовки».

Эксперты акселератора АСИ, среди которых генеральный директор агентства Светлана Чупшева, замминистра промышленности и торговли России, председатель Экспертного совета акселератора Алексей Беспрозванных, замминистра труда и социальной защиты России, член Экспертного совета акселератора Елена Мухтиярова определили 16 лучших региональных стратегий и 36 предприятий-победителей.

Напомним, год назад оружейники Златоуста представили губернатору Алексею Текслеру парк исторической реконструкции, где воссоздана старинная «промплощадка» — кузня, горн, водяное колесо, яма, в подобных которой когда-то добывали железную руду, и проект благоустройства прилегающей территории. Глава региона высоко оценил туристический потенциал предприятия.

Между тем в акселераторе сельского туризма участвуют фермеры Челябинской области. Своим гостям они предлагают рыбалку в осетровой ферме, башкирские национальные блюда, баню и ночевку под звездным небом на берегу озера Увильды.