В Златоусте обрушился потолок в доме 72-летней пенсионерки

Женщину спасло то, что в момент ЧП она находилась в больнице

В Златоусте рухнула крыша в двухэтажном доме по улице Мичурина. Потолок обвалился в квартире, где проживала 72-летняя женщина. В этот момент ее не было дома, так как пенсионерка лежит в больнице, сообщают общественники.

В организацию «Гражданский патруль» обратилась дочь 72-летней Валентины Радченко. Пенсионерка заразилась коронавирусом и попала в больницу. Но после выписки ей некуда возвращаться: 5 октября в двухэтажном доме рухнул потолок. Недавно в квартире пожилой жительницы сделали косметический ремонт, от которого не осталось и следа.

«Наши дома ни одна УК не принимает, но и аварийными их не признают. Теперь маме некуда возвращаться из больницы. Никто не принял никаких мер, приезжают, смотрят — и все», — рассказала дочь Валентины Радченко Татьяна.

Общественники направили жалобу в прокуратуру и требуют расселить жителей жилого дома в кратчайшие сроки.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что по данному факту проводится проверка, на место должны выехать специалисты ведомства.

«Решен вопрос о проведении экспертизы специализированной организацией с целью установления оценки аварийности жилого дома. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям должностных лиц органа местного самоуправления по обеспечению надлежащего содержания муниципального жилого фонда, а также участию в содержании общего имущества многоквартирного дома», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.