В Златоусте обособили трамвайные пути и обустроили новые остановки

До конца лета в городе появятся 40 современных посадочных платформ

В Златоусте завершают работы по обособлению трамвайных путей от проезжей части на улице Горького, а также на Карла Маркса от улицы Мастерской до остановки «Спорткомплекс „Металлург“». Подрядчик обещает сдать оба объекта в течение двух недель. Также для пассажиров оборудуют 40 новых посадочных платформ, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

«На данный момент уже обустроено 15 таких платформ. Срок окончания работ согласно контракту — 30 августа. Параллельно закуплены и установлены четыре остановочных комплекса с антивандальным стеклом. В ближайшее время запускаем конкурсные процедуры для закупки еще девяти таких же павильонов», — рассказал и. о. начальника управления ЖКХ администрации Златоуста Владимир Нуждин.

Напомним, проект реализуется министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Средства направлены из регионального бюджета.

В Златоусте к обособлению трамвайных путей в рамках комплексного развития городского электротранспорта приступили 19 мая.

Напомним, обособление трамвайных путей позволяет повысить скорость и регулярность движения трамваев, исключает выезды на рельсы автомашин и тем самым снижает риск ДТП.

В Челябинске осенью 2021 года начали проводить обособление трамвайных путей. В комплексе с обновлением другой инфраструктуры это позволит в ближайшие четыре года повысить среднюю скорость трамваев до 25 км/час.

Обособление проведут тремя способами. При помощи дорожной разметки — 12 участков, дорожными столбиками обозначат 11 участков и еще девять — бортовым камнем, на остальных установят знаки.