В Златоусте обновят почти все трамвайные остановки до конца 2025 года

Таким не может похвастаться даже Москва, отметил Александр Егоров

Транспортная инфраструктура в Златоусте активно развивается. Особое внимание уделяется трамваям: до конца года обновят 99% остановок. Кроме того, идет подготовка по внедрению оплаты проезда по QR-кодам. Об этом рассказал замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров в своем телеграм-канале после осмотра трамвайно-автобусного городского парка.

Он подчеркнул, что благодаря программе губернатора Алексея Текслера транспортная инфраструктура в городе постоянно модернизируется.

«В Златоусте в этом году внедряется оплата проезда по QR-кодам, уже полюбившаяся молодежи. Продолжается работа по модернизации трамвайных остановок — тут Златоуст в лидерах не только по Челябинской области, но и по стране: обновление 99% остановок планируется завершить уже в конце этого года. Таким не может похвастаться даже Москва»,— отметил Александр Егоров.

По результатам поездки замминистра дал несколько рекомендаций, чтобы городской транспорт стал еще лучше и удобнее. Так, он посоветовал не размещать на окнах листовки, проверить информацию о стоимости проезда в вагонах, актуализировать карту маршрутов на всех остановках, дополнительно проинформировать пассажиров о QR-кодах, а также активнее набирать водителей и ремонтировать подвижной состав.

Ранее Александр Егоров проверил автобусы и трамваи Челябинска. И также дал перевозчикам несколько рекомендаций.