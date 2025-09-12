В Златоусте обновляют 220 метров проблемной тепломагистрали

Работы идут по программе «Большой ремонт 74»

В Златоусте в районе метзавода заменят аварийный участок тепловой магистрали от котельной АО «Челябоблкоммунэнерго» до дома № 1 квартала Металлист. В прошлом здесь постоянно прорывало трубу, сейчас же рабочие уложат новые сети по региональной программе «Большой ремонт 74», инициированной губернатором Алексеем Текслером.

Решение о ремонте приняли по итогам прошлого отопительного сезона: на этом участке постоянно случались аварии. Полной замене подлежит 220 метров трубопровода, в том числе сложный фрагмент, который проходит под трамвайными путями. На ремонт из областного бюджета выделили 30 миллионов рублей.

«Модернизация инженерных сетей — задача первостепенной важности. Наша цель — обеспечить комфорт и безопасность жителей. И благодаря появлению этой программы мы можем решать подобные проблемы, которые копились не одно десятилетие, своевременно и эффективно», — отметил глава округа Олег Решетников.

Новые сети уложат до начала отопительного сезона.

