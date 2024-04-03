С такой просьбой обратилась к главе региона «серебряный» волонтер Валентина Соболева.
«Объект знаковый, здесь также установят стелу в честь присвоения Златоусту звания Города трудовой доблести, поэтому территория должна выглядеть достойно», — акцентировал Алексей Текслер.
По словам главы Златоуста Максим Пекарского, здесь обустроят событийную и детскую площадки, появится обновленный фонтан, удобная автопарковка.
«Сквер Тищенко приведем в порядок. Особо отмечу, будет сохранена его оригинальная форма, напоминающая эмблему ЗМЗ», — отметил Максим Пекарский.
Напомним, что в 2022 году во время заседания оргкомитета «Победа» к президенту Владимиру Путину обратился академик Российской академии наук Геннадий Красников с предложением присвоить Златоусту почетное звание «Город трудовой доблести». Ранее такое звание получали Челябинск и Магнитогорск.
Источник фото: администрации города Златоуст.