В Златоусте облагородят территорию возле ДК «Металлург»

Губернатор Алексей Текслер откликнулся на просьбу «серебряного» волонтера

В Златоусте к юбилею города — 11 сентября ему 270 лет — благоустроят территорию возле ДК «Металлург» и установят стелу в честь присвоении звания «Город трудовой доблести». Об этом стало известно в ходе личного приема граждан губернатором Челябинской области Алексея Текслера.

С такой просьбой обратилась к главе региона «серебряный» волонтер Валентина Соболева.

«Объект знаковый, здесь также установят стелу в честь присвоения Златоусту звания Города трудовой доблести, поэтому территория должна выглядеть достойно», — акцентировал Алексей Текслер.

По словам главы Златоуста Максим Пекарского, здесь обустроят событийную и детскую площадки, появится обновленный фонтан, удобная автопарковка.



«Сквер Тищенко приведем в порядок. Особо отмечу, будет сохранена его оригинальная форма, напоминающая эмблему ЗМЗ», — отметил Максим Пекарский.

Напомним, что в 2022 году во время заседания оргкомитета «Победа» к президенту Владимиру Путину обратился академик Российской академии наук Геннадий Красников с предложением присвоить Златоусту почетное звание «Город трудовой доблести». Ранее такое звание получали Челябинск и Магнитогорск.

Источник фото: администрации города Златоуст.